In Francia sicuri: "Mbappé resta al Psg fino a fine stagione"

ROMA - La telenovela, quella tra Kylian Mbappé e il Psg , che ha tenuto banco per quasi tutto il calciomercato, secondo Telefoot, avrebbe trovato un punto fermo. Stando a quanto riportato de Telefoot, infatti, l'asso transalpino resterà sicuramente a Parigi fino al termine di questa stagione.

Quali sono le prospettive future per Mbappé?

Una volta terminata la stagione con la maglia del Psg, sono tre, sempre secondo Telefoot, le possibili prospettive all'orizzonte: un rinnovo pluriennale, un rinnovo per una stagione (per evitare che il Psg perda Mbappé a zero) e infine lo svincolo nel 2024.