Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente e, con il tempo che comincia a stringere, si intensificano i movimenti. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (Martedì 29 Agosto).

8:55

Empoli, doppio colpo: Berisha in porta e Destro in attacco

L’infortunio di Elia Caprile (22) ha obbligato l’Empoli a tornare sul mercato, per sostituire momentaneamente il giovane prelevato dal Napoli lo scorso luglio. E così, dopo un rapido giro di chiamate, i toscani hanno puntato le fiche su Etrit Berisha (34), portiere albanese ai margini del Torino. È lui il prescelto per difendere la porta della formazione azzurra e affiancare Samuele Perisan (26), in campo nella sconfitta contro il Monza. Non solo: la società di Fabrizio Corsi ha deciso di richiamare Mattia Destro (32) che ha terminato l’ultima stagione con la maglia della formazione di Paolo Zanetti (40), e aveva espresso il desiderio di vivere una nuova esperienza a Empoli. Oggi la punta marchigiana sarà quindi in città per la firma sul nuovo contratto.

8:43

È il Lukaku-day: i tifosi giallorossi sono in delirio

L'arrivo del centravanti scatena i sostenitori giallorossi: social e radio presi d'assalto in un clima di grande euforia.

8:23

Numeri, gol e assist: così il mago Lindstrom ha convinto il Napoli

Il 23enne fantasista danese arrivato dall'Eintracht era entrato nel mirino degli azzurri dopo la sfida in Champions League: il retroscena.

8:15

Lukaku, il regalo di Dan Friedkin alla Roma e alla Serie A

Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport-Stadio.

