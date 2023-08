Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (mercoledì 30 agosto).

10:42

Napoli, Lozano torna in Olanda dopo 4 anni

Lozano torna a casa. La sua casa olandese, Eindhoven: con il Psv ha giocato dal 2017 al 2019, per tre stagioni, ed è dal Psv che il Napoli lo ha acquistato versando 40 milioni più 8 di commissioni. Questa volta, invece, le cifre sono inferiori: operazione da una quindicina di milioni in totale con i bonus, niente male davvero considerando che a gennaio il Chucky avrebbe acquisito lo status di parametro zero (scadenza 2024).

10:34

Colpo Ajax: dal Metz arriva Mikautadze, ufficiale

Georges Mikautadze è un nuovo giocatore dell'Ajax. Gli olandesi lo hanno prelevato a titolo definitivo dal Metz per sedici milioni, come comunicato dal club, che possono crescere fino ad un totale di diciannove con i bonus. L'attaccante ha firmato con gli olandesi un contratto fino a giugno 2028. L'annunci è stato dato via social dell'Ajax.

10:22

Lazio, Bonucci last minute: Lotito è lo sponsor

Nuovi contatti, nuove speranze. Leonardo Bonucci aspetta ancora la Lazio: da settimane ha messo in stand-by l'Union Berlino incrociando le dita per un affondo da parte di Lotito. LEGGI TUTTO

10:12

Scambio Freuler-Dominguez: avanti nel caos

Chi ci capisce qualcosa è bravo, e attenzione, non lo diciamo noi ma è proprio ciò che pensano i capi del Bologna per quanto riguarda la trattativa legata allo scambio con il Nottingham Forest tra Nicolas Dominguez e Remo Freuler. La trattativa legata allo scambio con il Nottingham Forest tra Dominguez e Freuler sta andando avanti a oltranza da giorni, ma detto come va detto potrebbe succedere di tutto e il suo contrario. E cioé: l’operazione finisce per saltare, con l’argentino che non si muove da Casteldebole e lo svizzero che resta in Premier League. Poi: di contro l’operazione si fa, anche per la felicità degli stessi Dominguez, Pablo Sabbag e Freuler, che non vede l’ora di togliere le tende da Nottingham, convinto com’è che i suoi dirigenti abbiano nella testa lo stesso pensiero. E ancora: potrebbe raggiungere Nottingham Dominguez, mentre Freuler potrebbe entrare nell’ordine di idee di sbarcare sempre nel nostro campionato ma magari in un’altra società, considerato che al di là del Bologna piace attualmente anche a Monza e Genoa.

9:46

Mercato Roma: Solbakken verso l’Olympiacos, Dubbi Spinazzola

Restano 72 ore: può ancora succedere molto nel mercato della Roma. Certo, non botti alla Lukaku ma operazioni di complemento che possono sostenere il bilancio e migliorare ancora l’organico. LEGGI TUTTO

9:36

Empoli, sprint Maleh

Il Lecce lavora forte con l’Empoli per Youssef Maleh, che ai toscani piace parecchio: prestito e riscatto la formula per il centrocampista che non ha trovato spazio in questo inizio di stagione. Andando avanti su questa strada, che sembra ben tracciata (già oggi potrebbe arrivare l’ufficialità) il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino tratterà alla base Johann Helgason, per il quale era in piedi un discorso con l’Haugesund, club della Serie A norvegese. Intanto i toscani hanno ufficializzato l’arrivo di Etrit Berisha dal Torino a titolo definitivo, e accolto Mattia Destro. Per l’attaccante marchigiano si tratta di un romantico ritorno dopo i saluti a zero dello scorso giugno.

9:24

Frosinone, Okoli o Ferrari in difesa: e occhio a Sanchez. Piace Ibrahimovic del Bayern

Il Frosinone non si ferma: cerca il difensore centrale e non solo. In questo momento c’è stallo perché tanto Gian Marco Ferrari che Caleb Okoli sono in stand by nei rispettivi club, Sassuolo e Atalanta. E sono le due prime scelte di Guido Angelozzi, disposto ad aspettare. Scalda meno, per adesso, la pista Mattia Caldara con il Milan. E c’è una traccia estera che conduce dritti a Javi Sanchez del Real Valladolid: idea da tenere in piedi. Spunta per l’attacco un altro giovane talento del Bayern: dopo Marvin Cuni ecco Arijon Ibrahimovic. Alla voce cessioni Luigi Canotto piace molto alla Cremonese. Nel frattempo ieri è stato ufficializzato l’arrivo del brasiliano Kaio Jorge, in prestito secco dalla Juventus.

9:14

Lazio, è fatta per Guendouzi: decisivo l’intervento di Lotito



L'annuncio doveva arrivare l'altro ieri, poi ieri, poi oggi, al massimo domani. L'operazione Guendouzi è stata complessa e incerta sin dall'inizio. LEGGI TUTTO

9:04

Holm-Atalanta, ultima curva prima del sì

Ultima curva per Emil Holm all’Atalanta: l’accordo è stato trovato, balla un milione che entrerà o uscirà dall’operazione in base alla presenza di un giocatore della Next Gen del club bergamasco - si parla di Salvatore Elia o Christian Mora - sulla base di 2,5 milioni più 8,5 (o 9,5 senza il calciatore). Ora si sta discutendo sulle modalità di pagamento, mancano 48 ore al gong, si suppone che oggi arriverà l’accelerazione per chiudere. La fase di discussione su questi ultimi aspetti decisivi per la formalizzazione dell’affare ha permesso a Real Betis, Brentford e Wolfsburg di provare un disperato tentativo di reinserimento.

8:53

Rush Milan per Taremi pressing e rilancio

In casa Milan sono ore cruciali per arrivare a Mehdi Taremi del Porto, il vero obiettivo del club rossonero in questo finale di mercato. Ieri sono andati in scena continui contatti tra le parti, colloqui e videochiamate sia con i rappresentanti di Taremi che con la società portoghese. Il Milan nella serata di ieri ha provato a sbloccare l’operazione presentando una nuova offerta superiore ai 15 milioni di euro, ma l’ultima parola spetta alla squadra di Sergio Conceiçao, che però preferirebbe trattenere la punta iraniana soprattutto dopo aver perso altri due giocatori chiave come il brasiliano Otavio e il colombiano Mateus Uribe (che ha salutato a parametro zero).

8:38

Bologna, colpo doppio: Motta gode

Non solo Alexis Saelemaekers, che ieri appena è sbarcato a Casteldebole si è sottoposto alle visite mediche, il Bologna ha chiuso (a titolo definitivo sui 3,5 milioni, ma con alcuni parametri da rispettare sul cartellino) anche Riccardo Calafiori, classe 2002, del Basilea, ex Roma, a lungo corteggiato da Giovanni Sartori e Marco Di Vaio. Certo, con la benedizione anche di Thiago Motta, perché va sottolineato come gli uomini dell’area tecnica rossoblù abbiano cercato di accontentarlo il più possibile sia per quanto riguarda i calciatori da acquistare che per i ruoli da coprire.

8:22

Juve, Kostic sparito: può essere ceduto in 48 ore

C ’è ancora spazio per Kostic nella Juve? La domanda deriva dalle prime due giornate di campionato in cui il serbo è rimasto sempre in panchina. Zero minuti contro Udinese e Bologna per lui e fa specie visto che l’ex Eintracht era stato il più impiegato nella scorsa stagione. In tutto 54 presenze, come Danilo. LEGGI TUTTO

