Atalanta-Holm, accordo su tutto: a breve l'ufficialità

Emil Holm all'Atalanta. Gli accordi sono paricamente definiti tra le parti, ovvero tra i due club - i bergamaschi che comprano e lo Spezia che vende - e così anche con il giocatore e il suo entourage. L'ufficialtà è attesa a breve, l'operazione è stata costruita con un prestto da 2,5 milioni e un riscatto obbligato fissato a 8,5. In più da Bergamo partirà in direzione Spezia Salvatore Elia, 24 anni, esterno d'attacco della Next Gen nerazzurra, che si trasferirà alla fine con la formula del prestito biennale. Sistemati gli ultimi dettagli sulle modalità di pagamento, Holm a breve firmerà un contratto di cinque anni. L'esterno svedese è stato uno dei grandi protagonisti di questo mercato, obiettivo seguito oltre che dall'Atalanta, anche dal Bologna, dal Sassuolo, dal Genoa (quest'ultimo solo ricevendolo in prestito da una big) e soprattutto dalla Juventus, orientata però a prenderlo per mandarlo a giocare (forse proprio da Gilardino). Alla fine l'ha spuntata il club che non ha praticamente mollato mai la presa.