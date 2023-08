Calciomercato Juve: Kostic e Kean da tagliare

MILANO - Il gran finale d’estate, le ultime 48 ore, che sarebbero poi 44 dalla mezzanotte che ci siamo appena lasciati alle spalle alle 20 di domani, quando suonerà il gong. L ’Hotel Sheraton Milan San Siro ha aperto i battenti da ieri per la tre giorni griffata Adise e Mastergroup. Carne al fuoco ce ne è anche stavolta, le big sono in qualche modo a rifinire le rispettive strategie, ma di nomi ne ballano, in uscita e in entrata. Ora bisognerà vedere se si incastreranno le tessere di ogni mosaico, perché un ruolo, per ogni club, lo giocheranno anche le ultime cessioni in agenda.

Juve, oltre lo stallo

La Juventus deve sciogliere il nodo Bonucci, separato in casa, con una vertenza aperta per il reintegro in rosa e uno stipendio da 5 milioni (compresi premi) che a questo punto diventa un macigno. Il giocatore va via solo con un incentivo all’esodo corposo, c’è la Lazio, più di tutti il presidente Lotito che vuole portarlo in biancoceleste, altre strade non sembrano praticabili e a Berlino non va lui. Di diversa entità (... e ruvidità) gli altri due nodi da sciogliere, Kean e Kostic, entrambi in uscita ma senza piste calde. Morata e Berardi sono due figure ormai sempre più sbiadite, salvo colpi di scena che fotografando questa realtà sembrano davvero molto complessi. Ma non si possono e non si devono escludere.

Milano si muove

Il Milan ha Taremi in chiusura per sistemare l’attacco, ma c’è stata una frenata del Porto, probabilmente legata ai pagamenti e alle rateizzazioni che i portoghesi vorrebbero rivedere: resta però ottimismo, il mood è che l’affare si fa. Sullo sfondo resta Jovic (ai margini della Fiorentina), considerato soluzione alternativa: più probabile che per il serbo bisognerà aspettare una possibile soluzione last minute in Italia o qualche pista saudita che già bolle in pentola. Poi si è creata l’eventualità molto concreta che potesse uscire Krunic, a Lione, ma Pioli non sembra assolutamente dell’idea e lo ha detto alla proprietà: al ragazzo è stato proposto il rinnovo. Pavard è a Milano, l’Inter ha aperto all’eventualità di aggiungere un centrocampista: aperta una traccia con il Sassuolo per ragionare su Maxime Lopez (con eventuale scambio in prestito di Asllani). Ha una sua logica l’idea Ndombele, ex Napoli ora al Tottenham. E sullo sfondo anche Soumaré del Leicester.

Il Napoli e le romane

De Laurentiis alle prese con la spina Lozano: tutto fatto con il Psv ma il giocatore reclama tre stipendi. Fatta questa (e Demme di cui parliamo in ambito Fiorentina) Pinto ha quattro opzioni in uscita: Solbakken la più concreta (oltre all’Olympiacos, ci sono Lens e Lilla e in Italia è spuntato il Sassuolo), poi Karsdorp, Spinazzola e più arretrato Celik. Il difensore in entrata deve essere una occasione, perché il limite del fair play finanziario è tratto o quasi. La Lazio aspetta di piazzare Fares (non è facile) e poi Lotito sogna il colpo Bonucci con la Juve pronta a intervenire per agevolare l’operazione.

Fermento viola

Molto, tutto a Firenze, si lega al destino della squadra stasera in Conference. Intanto si riapre la pista United per Amrabat, che ha rifiutato il Nottingham: per la Fiorentina il prestito esiste solo con l’obbligo fissato oltre i 20 milioni e di questo si discute con Manchester. I viola, poi, hanno fatto un tentativo (a vuoto per il momento) con la Salernitana per Lassana Coulibaly. Inoltre c’è la questione Demme, il centrocampista del Napoli “sorpreso” a seguire il club viola sui social. Situazione in divenire, nelle intenzioni ci sarebbe l’idea di risolvere con il Napoli e poi firmare un biennale a Firenze. La cosa ha tutti i connotati per diventare una battaglia. E in 48 ore... Ultima: Arthur Theate, il belga ex Bologna ora al Rennes, è nelle mire viola se uscirà Martinez Quarta, ma i francesi chiedono 18 milioni.