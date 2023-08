Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (giovedì 31 agosto).

12:55

Colpo Lucchese: dal Verona ecco Yeboah

In serie C, colpo della Lucchese che ha rinforzato il proprio reparto offensivo andando a pescare in Serie A. Il club toscano ha infatti ottenuto dal Verona il prestito di Philip Yeboah, classe 2002.

12:51

Ndombele o Maxime, rush finale dell’Inter

L’Inter pensa davvero di aggiungere un centrocampista. E non è detto che, in contemporanea, debba uscirne un altro. Ieri è girato il nome di Soumarè, in uscita dal Leicester, appena retrocesso in Championship, ma con il passare delle ore la pista ha perso consistenza. Sta guadagnando consistenza, invece, l’idea di portare a Milano Ndombele, con l’Inter che ha già chiesto informazioni al Tottenham. Un’altra ipotesi di lavoro riguarda Maxime Lopez del Sassuolo, che potrebbe rientrare in uno scambio con Asllani.

12:40

Torino, ufficiale Sazonov dalla Dinamo Mosca

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Dinamo Mosca, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Saba Sazonov". Questa la nota del Torino che annuncia il georgiano Sazonov.

12:35

Verona, dallo Charleroi arriva Tchatchoua: ufficiale

"Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – a titolo temporaneo fino al 30/06/2024 con diritto di opzione - dal Royal Charleroi Sporting Club le prestazioni sportive del centrocampista Jackson Tchatchoua". Con questa nota il Verona ha ufficializzato l'arrivo di Tchatchoua.

12:29

Salernitana con lo sprint Tchaouna

Loum Tchaouna è arrivato ieri sera a Salerno. È il settimo volto nuovo della Salernitana, che chiude così il mercato in entrata. Originario del Ciad, l’esterno offensivo quasi ventenne (è nato l’8 settembre 2003) ha il passaporto francese e dunque è comunitario. La Salernitana lo ha preso a titolo definitivo dal Rennes per una cifra inferiore a un milione con una percentuale da riconoscere al club francese in caso di rivendita. Il Rennes vanta anche un diritto in prelazione su un’eventuale cessione. Tchaouna è un mancino che gioca prevalentemente a destra, ma si adatta anche sulla corsia opposta. Ha maturato 10 presenze in Ligue 1, 28 nella B francese con il Digione lo scorso anno. Fa parte dell’Under 20 transalpina (8 presenze e 3 gol). Per lui anche 4 presenze in Conference League con il Rennes nel 2021. Oggi in programma le visite mediche.

12:16

Lukaku alla Roma: l'annuncio ufficiale del club esalta i tifosi

Dopo il deposito del contratto certificato ieri dal sito della Lega Serie A, anche la Roma stamattina ha ufficializzato l'arrivo di Romelu Lukaku in maglia giallorossa. LEGGI TUTTO

12:12

Totti: "Parlare della Roma mi logora. Lukaku il top con Dybala. Vi dico chi vince lo scudetto"

Da Abu Dhabi, in quanto testimonial della Serie A, Francesco Totti ha parlato in una lunga intervista alla radio ufficiale del campionato italiano. LEGGI TUTTO

12:09

Freuler il colpo è servito

La telenovela è finita, nel pomeriggio di ieri Nicolas Dominguez è diventato un calciatore del Nottingham Forest mentre Remo Freuler farà il percorso inverso, dall’Inghilterra al Bologna. Come d’altra parte era facile intuire, perché è vero che più di una volta questa operazione ha rischiato di saltare per aria, soprattutto per il comportamento quanto meno bizzarro del club inglese che dalla sera alla mattina e anche di notte ha cambiato spesso le carte in tavola facendo infuriare Claudio Fenucci, ma è altrettanto vero che tutti i protagonisti della storia volevano che andasse a finire bene, di conseguenza in certi casi puoi tirarla per le lunghe quanto vuoi ma prima o poi la quadratura del cerchio la trovi.

11:58

Calciomercato Juve: Kostic e Kean da tagliare

Il gran finale d’estate, le ultime 48 ore, che sarebbero poi 44 dalla mezzanotte che ci siamo appena lasciati alle spalle alle 20 di domani, quando suonerà il gong. LEGGI TUTTO

11:40

Luis Alberto ha firmato con la Lazio: tutti i dettagli del rinnovo

Guendouzi settimo colpo, l’ottavo sarà Bonucci a condizione che Lotito decida di chiudere domani entro le 20. LEGGI TUTTO

11:36

Calciomercato, le pagelle delle big di Serie A: Milan ok, male la Juve

Proprio in extremis ecco Lindstrom, Pavard, Lukaku, Guendouzi e forse Taremi, pronti a cambiare valori e gerarchie della corsa al titolo (a cura di Alberto Polverosi). CLICCA QUI

Roma