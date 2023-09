ROMA - Joao Felix è già sbarcato a Barcellona: a riportarlo sono i media spagnoli che rivelano come l'attaccante dell'Atletico Madrid si sia imbarcato su un aereo privato per raggiungere il club blaugrana, anche se Barça e Atletico devono ancora raggiungere l'accordo definitivo per il trasferimento in prestito del portoghese. L'arrivo di Joao Felix è legato alla partenza di Ansu Fati, appena accasatosi al Brighton di De Zerbi: il Barcellona ha individuato nell'attaccante portoghese il sostituto.