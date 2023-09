Serie C: Pescara, Di Pasquale approda alla corte di Zeman

Colpo del Potenza: acquistato dal Benevento il centrocampista Pasquale Schiattarella (36). I lucani hanno ceduto l’attaccante Ferdinando Del Sole (25) in prestito al Latina. Salutano Potenza pure il difensore Domenico Girasole (23) e il centrocampista Mattia Sandri (22), che hanno risolto i contratti. La Turris ha ingaggiato il centrocampista Antonio Matera (27) a titolo definitivo dall’Avellino e preso in prestito dal Sassuolo il difensore Matteo Saccani (22). I campani hanno ceduto Mattia Porro (18) in prestito al Matera. Per la Virtus Francavilla ci sono l’attaccante Giuseppe Giovinco (33), arriva a titolo definitivo dal Catania, e il centrocampista Nicolas Izzillo (29) proveniente dal Pisa. Al Monopoli l’estremo difensore Nikolaos Botis (19) in prestito dall’Inter. Il Sorrento ha ufficializzato il terzino Lorenzo Colombini (22). Si è accasato alla Cavese l’esterno difensivo Francesco Todisco (21). Il Cerignola ha ingaggiato il portiere lituano Titas Kaprikas (24), ex Spezia e il centrocampista Mattia Vitale (19) dal Catania. I pugliesi hanno ceduto al Bari l’esterno offensivo Ismail Achik (23) per 300mila euro e il centrocampista Christian Langella (23) al Rimini. Brindisi scatenato: 4 colpi. Arrivano il difensore Daniel Cappelletti (32) dal Vicenza; il centrocampista Riccardo Costa (19) dall’Entella; il laterale di centrocampo Alessandro Albertini (29) dal Cesena e il difensore Niccolò Bellucci (22) dal Bologna.