Clamoroso dalla Spagna: Sergio Ramos vicinissimo al Siviglia

Il futuro di Sergio Ramos non è ancora deciso. E' uno svincolato di lusso e dopo l'addio al Psg, in estate sono state tante le squadre accostate al forte difensore spagnolo: Besiktas e Galatasaray in primis ma anche offerte provenienti dalla Saudi Pro Leauge. Secondo Marca infatti, Ramos sarebbe ad un passo dal vestire la maglia del Siviglia, club con il quale ha esordito da professionista all'inizio della sua carriera, raccogliendo 49 presenze e segnando 3 reti, prima di trasferirsi nell'estate del 2005 al Real Madrid per 27 milioni di euro.