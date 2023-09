Siviglia, colpaccio in difesa: ufficiale il ritorno di Sergio Ramos

SIVIGLIA (SPAGNA) - È ufficiale: Sergio Ramos torna al Siviglia . Il club andaluso, campione in carica dell' Europa League , annuncia sui propri canali social l'ingaggio dell'ex difensore del Real Madrid , svincolatosi dal Psg, che va a rinforzare il reparto arretrato della squadra allenata da Mendilibar .

Ramos torna al Siviglia dopo 18 anni

Ramos, lanciato nel calcio professionistico proprio dal Siviglia, aveva lasciato il club andaluso nel 2005 - all'età di 19 anni - per passare al Real Madrid. Il difensore, che ha firmato un contratto per una stagione, torna al Siviglia e non nasconde la sua emozione: "Era un debito che avevo verso mio padre, verso mio nonno, verso il 'sevillismo' e verso Puerta", le prime parole del classe 1986.