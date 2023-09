"Mbappé pensa ancora al Real Madrid: lascerà il Psg nel 2024"

"Mbappé lascerà il Psg nel 2024"

Secondo quanto sostenuto in Francia da l'Equipe, infatti, al momento le acque sono calme, con Mbappé che ha rinunciato a oltre 100 milioni di euro, compreso il famoso bonus fedeltà, per tornare in gruppo e giocare al Psg. Ma non vuol dire che Mbappé sia intenzionato a rinnovare con il club francese, anzi: secondo l'Equipe l'attaccante è fermo nella propria decisione di svincolarsi la prossima estate per accasarsi al Real Madrid. In tutto questo, il Psg può nutrire una sola speranza: che una stagione particolarmente felice (in campionato ma soprattutto in Champions League) possa convincere Mbappé a proseguire la propria carriera calcistica in Francia.