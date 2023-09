"Coutinho addio Premier: ha accettato l'offerta dell'Al Duhail"

Continua l'incessante diaspora dei calciatori delle big europee verso l'Arabia Saudita. L'ex Inter Philippe Coutinho infatti, in forza all'Aston Villa, sarebbe ad un passo dal dire addio alla Premier League per accasarsi nel campionato saudita. Considerato sino a qualche tempo fa uno dei talenti più forti in circolazione, accetterà l'offerta dell’Al Duhail. Lo riporta Mundo Deportivo.