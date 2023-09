Tottenham, Kane può rientrare alla base. Spunta una clausola

LONDRA - In estate ha fatto rumore il passaggio di Kane dal Tottenham al Bayern Monaco, con tanto di giallo sul via libera per le visite mediche. L'affare, lungo e complesso, è stato concluso sulla base di 100 milioni più 20 di bonus. Una cifra importante per l'attaccante che aveva giocato per una vita intera con il Tottenham. Ma l'avventura in Bundesliga potrebbe essere più breve del previsto. Infatti, Daniel Levy, il presidente del club inglese, ha stupito tutti dichiarando: "Abbiamo inserito nell'affare una clausola per riacquistarlo".