Lazio, movimenti di mercato: Pedro al Tenerife è un’idea

ROMA - Paulino Rivero Bauteche, presidente del Tenerife, sogna il ritorno di Pedro: “Il Tenerife vuole che Pedro venga e anche lui sicuramente vorrà venire. È un professionista e noi abbiamo risorse economiche limitate, se si dovesse trovare l’intesa sia dal punto di vista economico sia da quello sportivo le cose potrebbero funzionare. Al momento posso dirvi che c’è un legame e siamo stati in contatto”. Il campione spagnolo potrebbe ritornare nella sua città. Ha rinnovato questa estate con la Lazio per un anno e opzione sino al 2025. A 36a anni potrebbe chiudere la carriera in Spagna, la decisione dovrebbe arrivare in primavera.