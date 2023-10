Manchester City, l'Arabia ha messo gli occhi su De Bruyne

De Bruyne, il City pronto ad ascoltare le offerte

Il centrocampista belga, attualmente alle prese con un serio infortunio al ginocchio che lo terrà ancora out per molto, ha il contratto in scadenza nel giugno 2025 con i Citizens e le trattative per il rinnovo non sono ancora iniziate. I media inglesi riferiscono che il City è pronto ad ascoltare offerte saudite e far partire De Bruyne per 80 milioni di sterline.