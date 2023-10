Tonali squalificato, il Newcastle ha già scelto il sostituto: la situazione

ROMA - In attesa che venga ufficializzata la squalifica di Sandro Tonali per la questione scommesse, il Newcastle si trova giocoforza costretto a tornare sul mercato per sostituire l'ex Milan. E gli occhi dei Magpies, secondo quanto riferito da Teamtalk, si sono posati (dopo il primo approccio in estate) su Scott McTominay, centrocampista del Manchester United su cui però Erik Ten Hag fa grandissimo affidamento. Il Newcastle tornerà alla carica per provare a definire la difficile operazione già nel mercato di gennaio.