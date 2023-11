"Real Madrid, clamoroso assalto a Haaland la prossima estate"

ROMA - Secondo quanto riportato da As, il Real Madrid starebbe pensando seriamente a un colpo clamoroso per il proprio attacco. Si tratta di Erling Haaland , bomber del Manchester City fresco vincitore del "treble". Secondo quando ricostruito dal quotidiano spagnolo, le premesse sarebbero in una clausola rescissoria che dovrebbe attivarsi nel corso della prossima estate, ma riservata solamente a squadre non inglesi. La cifra però è decisamente spaventosa: sarebbe di circa 200 milioni (anche se As sottolinea che non sono stati rivelati numeri ufficiali).

L'indizio: l'agente Pimenta al Bernabeu

Ad infittire il mistero, l'indizio che ha scatenato i rumors di mercato: mercoledì scorso Rafaela Pimenta, agente del norvegese, era al Santiago Bernabeu, per assistere a Real Madrid-Braga, pur non essendoci in campo giocatori rappresentati dalla sua agenzia. Recentemente, sempre ad As, Pimenta aveva (genericamente) dichiarato che la sua priorità è quella di non rendere mai i propri assistiti schiavi di un singolo club, ma di garantire loro sempre la possibilità di scegliere nuovi lidi.

L'amicizia con Bellingham è la chiave?

A rafforzare l'opzione Real per Haaland, secondo As, ci sarebbe il forte legame di amicizia che lega il norvegese a Jude Bellingham, protagonista quest'ultimo di un avvio stellare di stagione con i blancos. La grande amicizia tra i due potrebbe essere una delle chiavi che potrebbero convincere il norvegese. Insomma, se nell'ultima estate il Real è stato protagonista di radiomercato con la telenovela Mbappé, per la prossima, stando a quanto afferma As, se ne preannuncia un'altra.