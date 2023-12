Lucas Moura saluta e torna in patria: giocherà nel San Paolo

Lucas Moura riparte dal suo Brasile, un ritorno a casa per l’ ex Tottenham e Psg che indosserà la maglia del San Paolo . Con un comunicato infatti, il club brasiliano ha confermato l’ingaggio del calciatore per le prossime stagioni. L’esterno offensivo ha firmato fino al 2026.

Lucas Moura: "Il San Paolo è casa mia. Sono felice di tornare qui"

Queste le prime parole di Lucas Moura: "Il mio cuore è il San Paolo, indossare questa per me è molto diverso e non trovo davvero le parole giuste per ringraziare i tifosi del loro affetto. Non solo nei miei confronti, ma anche verso mia moglie e dei miei figli. Stiamo insieme per altri tre anni!”