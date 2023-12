Barcellona, spettacolare presentazione: Vitor Roque arriva... con una tigre

BARCELLONA (SPAGNA) - Dopo il leone che si aggirava per le vie di Ladispoli e il toro che ha di recente mandato in tilt la metropolitana di New York, sui social è divenuto virale il video di una tigre che si aggira sul terreno di gioco dello stadio olimpico Lluis Companys di Montjuic, che ospita le gare del Barcellona in attesa della fine dei lavori al Camp Nou.