La stagione dei parametri “Zero”

L’ Inter con Buchanan ha probabilmente aperto e chiuso il suo mercato, la Juve rischia di non poterlo aprire, costretta com’è a vendere, prima di comprare. Per il Napoli e il Milan sarà una campagna reattiva. De Laurentiis deve ricucire una difesa che fa acqua, sostituire Elmas con Samardzic , compensare, sia pure in ruoli diversi, la trasferta in Coppa d’Africa di Osimhen e Anguissa . Per Furlani i nazionali africani e i troppi infortunati fanno insieme una voragine. Il nuovo forfait di Immobile non sembra poter smuovere la prudenza di Lotito: la Lazio con ogni probabilità stringerà i denti e differirà all’estate la necessaria rifondazione invocata da Sarri. Per la Roma l’alleanza sinistra tra infortuni e Coppa d’Africa rischia di tradursi in un azzeramento della difesa: se Mancini non supererà la pubalgia, già domani contro la Cremonese in Coppa Italia Mourinho dovrà reinventare la difesa, ormai orfana di Smalling e costretta a rinunciare all’ivoriano N’Dicka almeno per un mese. Il suo appello alla tifoseria giallorossa è da leggere perciò come una mossa disperata per rovesciare l’isolamento in cui sembra volerlo schiacciare l’inerzia dei Friedkin. Qualche investimento di prospettiva forse verrà da Bologna e Fiorentina , cui la classifica consegna nuove ambizioni. Ma, in previsione, il mercato invernale, che si apre stamane per un mese, non sarà una rivoluzione.

Non sono previsti colpi clamorosi, come quello che portò Vlahovic alla Juve due anni fa. Di più, lo stop al decreto crescita e la fine degli sconti fiscali per i club che acquistano stranieri segneranno sul breve un ridimensionamento, che solo con il tempo diventerà un ripensamento. Nell’immediato le società taglieranno i budget e alcuni desideri di presidenti e allenatori saranno soffocati o differiti. Ma poi il rigore finanziario sarà una leva per tornare a investire sui vivai e valorizzare i giovani, rilanciando la vocazione manifatturiera del sistema. È un motivo per assecondare il cambiamento, gestendo la delicata transizione che si apre. Per tutte queste ragioni il mercato invernale si annuncia come una toppa di modesta entità. L’anno scorso gli investimenti a gennaio toccarono il minimo storico degli ultimi quindici anni con appena 32 milioni di euro, sei volte meno del gennaio 2022.

Con queste premesse è probabile che l’asticella delle spese volgerà al basso anche nel 2024. Non vuol dire però che, sottotraccia, non si agitino trattative in grado di sovvertire le previsioni. Da stamane un pezzo da novanta come Osimhen è acquistabile al prezzo della clausola di 130 milioni. Se questa cifra è inarrivabile, c’è un fuoriclasse trentenne che si compra con un assegno circolare di tredici milioni. Si chiama Paulo Dybala e ha fin qui segnato centosettantaquattro gol in dodici campionati italiani. Sebbene il suo genio va ormai a braccetto con la fragilità, e sebbene ciò ha scoraggiato la Roma dal proporgli un rinnovo, ciò non toglie che la sua credibilità internazionale non è sotto i tacchi. È improbabile, ma non impossibile che uno dei big club europei scommetta su una seconda giovinezza dell’argentino. E da oggi sono liberi di firmare per la stagione 2024/2025 giocatori del calibro di Rui Patricio, Spinazzola, Rabiot, Felipe Anderson, Giroud, Muriel, De Roon, Kouame, Zielinski, Candreva, Pedro, per citare solo i principali. Sono tutti atleti che, per ragioni diverse, non hanno rinnovato entro la data del 31 dicembre, data in cui tra l’altro è scaduto il vantaggio fiscale sugli stranieri. C’è da scommettere che sarà la loro ricerca di una casa accogliente, più dell’iniziativa dei club, a muovere un mercato altrimenti in letargo.