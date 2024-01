Gaetano al Verona o all’Empoli. Sabatini su Ranocchia e Nicolussi Caviglia

La Salernitana lavora per puntellare il centrocampo e tra i nomi sull’agenda del dg Sabatini due vengono dalla scuola Juventus: piace molto Hans Nicolussi Caviglia (23), quattro presenze in campionato con la maglia bianconera fino a questo punto della stagione. E poi c’è Filippo Ranocchia (22) , attualmente in prestito all’Empoli, dove ha trovato meno spazio di quello che avrebbe sperato. Bisognerà capire se la Juve, valutando la possibilità del giocatore di avere più chance di giocare, non decida di sedersi con il club toscano per trovare una soluzione e dirottare il ragazzo a Salerno. Restando al club campano, c’è sempre l’interesse per Salvatore Esposito (23) ed è forte la possibilità che Federico Bonazzoli (23) possa tornare alla base dall’esperienza con l’Hellas Verona che il ragazzo non ritiene soddisfacente stando ai 567 minuti raggranellati in 14 presenze con un gol. Anche Gregoire Defrel (32) è un’opzione in valutazione per l’attacco. A Sabatini è stato offerto anche Nemanja Radonjic (27) dal Torino. Mentre in difesa il nome sondato è quello di Giorgio Cittadini (21), nazionale Under 21 in prestito dall’Atalanta ai brianzoli.

Juve, il futuro di Miretti

La Juventus sta facendo una serie di valutazioni in uscita per poi capire se accendere il suo mercato con un colpo in entrata: al netto delle richieste in Premier per Samuel Iling-Junior (20), c’è da capire se si deciderà di sganciare Fabio Miretti (20) per dargli più opportunità e minutaggio. Parliamo di uno dei centrocampisti più interessanti in casa bianconera, anche lui nazionale Under 21. Piace molto al Monza e anche al Sassuolo, al momento coperto nel ruolo. Attenzione anche alla possibilità che il ragazzo entri in ballo nel momento in cui dovesse aprirsi la trattativa con l’Atalanta per Teun Koopmeiners (25). E un’altra opzione credibile, per la stima che ripongono nel giocatore, è l’Udinese: in questo momento come opzione secca, se poi dovessero esserci sviluppi su Lazar Samardzic (21) allora anche Miretti potrebbe diventare un incastro prezioso nel puzzle. Ma l’Udinese resta un’opzione comunque per lui. Sempre che anche il ragazzo senta come congeniale un pezzo di percorso lontano da Torino. Intanto a Udine sta arrivando il difensore del Velez Lautaro Giannetti (30), che ha passaporto italiano.

Gli altri affari di mercato

Fares Ghedjemis (21) è ufficiale al Frosinone dalla terza divisione francese (Rouen) con un contratto fino al 2026: sarà il dopo Matias Soulé (21), quando l’argentino a giugno tornerà alla Juve. L’arrivo di Isak Malcolm Kwaku Hien (24) all’Atalanta sbloccherà Nadir Zortea (24) verso Di Francesco. Mentre si apre un fronte con il Pisa per Pietro Beruatto (25), esterno di fascia sinistra. Il Genoa aspetta Alessandro Zanoli (23) e con l’attesa uscita di Radu Matei Dragusin (21) valuterà seriamente l’opzione Leonardo Bonucci (36). Infine, il Torino si avvicina a Josh Doig (21) che potrebbe anche lui lasciare Verona. All’Hellas piace il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano (23), anche nel mirino dell’Empoli, che per l’attacco segue Alberto Cerri (27).