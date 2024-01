Da Kean a Muriel, i dieci attaccanti al centro del calciomercato

Sono sempre loro, gli attaccanti, ad infiammare il calciomercato. Tanti infatti i goleador che potrebbero cambiare casacca in questa sessione per avere maggiore spazio, dopo un inizio di stagione travagliato. Non solo: c'è anche chi, come nel caso di Alberto Cerri, ha deciso di cogliere subito una nuova opportunità dicendo sì all'Empoli di Aurelio Andreazzoli.