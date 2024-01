Frosinone, Zerbin vuole mantenere la promessa: la trattativa con il Napoli

Alessio Zerbin, autore di due gol contro la Fiorentina nella sfida di Supercoppa, è atteso a Frosinone al rientro da Riyad. L'attaccante del Napoli vuole quindi mantenere la promessa fatta al direttore del club gialloazzurro Guido Angelozzi, di tornare in Ciociaria subito dopo la competizione internazionale. Lo stesso Walter Mazzarri, elogiandolo, ha fatto capire che il classe '99 deve scendere in campo con maggior continuità: "Zerbin ha doti incredibili. Lui ha talento, deve migliorare e giocare di più. Anche nella gara in casa è stato molto bravo". La formula concordata tra le due società è quella del prestito secco fino a giugno. Nella stagione 2021-2022, in serie B, Zerbin con la maglia del Frosinone ha segnato 9 gol in 31 partite.