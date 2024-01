Diretta calciomercato, segui tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Nove giorni alla fine del mercato di riparazione, caccia ai rinforzi per affrontare il rush finale in Serie A e nei top 5 campionati europei. Leggi gli aggiornamenti in tempo reale e novità del giorno su acquisti e cessioni delle squadre italiane ed estere.

11:24

Lazio, Candreva lancia segnali

Antonio Candreva tornerebbe alla Lazio per chiudere la carriera, di segnali ne ha lanciati. La Salernitana ad oggi non ha intenzione di cederlo, domani chissà. La salvezza è sempre più lontana e non tutti escludono che qualcosa possa cambiare prima del gong.

11:10

Sabatini e il mercato della Salernitana

Con un post social, il dg della Salernitana Walter Sabatini rilancia la sfida salvezza e aggiunge: "Il presidente mi ha dato tutti gli strumenti per operare al meglio e gli aggiustamenti necessari ci saranno in ogni caso". (LEGGI LA NOTIZIA)

10:50

Kean verso l'Atletico Madrid

Kean è pronto a lasciare la Juventus. L'attaccante vuole maggiore spazio ed è vicino a cambiare aria. Nonostante l'inserimento del Bayer Leverkusen, sarà l'Atletico Madrid la sua prossima destinazione

10:35

Napoli, Zerbin e Popovic al Monza

Manca solo l'annuncio, ma Zerbin e Popovic vivranno questa seconda metà di stagione in forza al Monza. Popovic firmerà prima col Napoli, prima di essere girato in prestito ai brianzoli

10:21

Milan, cresce l'interesse per Kiwior

Il Milan ha individuato Kiwior come possibile rinforzo in difesa. L'ex Spezia non sta trovando spazio nell'Arsenal e potrebbe approdare in rossonero

10:05

Nuova avventura per Vidal

Arturo Vidal ha firmato per una nuova squadra. L'ex Juve e Inter è un nuovo calciatore del Colo Colo, club nel quale ha cominciato la carriera professionistica dal 2005 al 2007

9:50

Churlinov firma con lo Schalke

Lo Schalke 04 ha annunciato il ritorno di Churlinov. L'esterno mancino arriva al club tedesco con la formula del prestito dal Burnley

9:35

Lazio, occasione Gil

Gil e pronto a lasciare il Tottenham e la Lazio ci pensa. Candrea sogna il ritorno in biancoceleste, ma al momento la Salernitana non ha intenzione di cederlo

9:20

Napoli su Theate e Perez

In casa Napoli, i nomi caldi sono quelli dei centrali Nehuen Perez dell’Udinese e Arthur Theate del Rennes; e dei centrocampisti Orel Mangala del Nottingham e Sasa Lukic del Fulham. A Riyad, con la Fiorentina, s’è parlato anche di Antonin Barak, storia però conservata in freezer

8:54

Napoli, De Laurentiis: "Altri due acquisti"

Anche dopo la finale di Supercoppa contro l'Inter, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato l'arrivo di altri due calciatori dopo Mazzocchi, Traore e Ngonge.

8:49

Ikoné, sfida Roma-Lazio

Lazio e Roma si sfidano per Ikoné. Ma i biancocelesti pensano anche al ritorno di Candreva. Le ultime sul mercato esterni offensivi per le due squadre della Capitale. (LEGGI LA NOTIZIA)

8:41

Roma, da Massara a Michell, chi può essere il nuovo ds

Continua la ricerca stretta della società giallorossa per l’erede di Tiago Pinto: la scelta per la Roma è imminente, tra i nomi Massara e Micheli. ( LEGGI LA NOTIZIA

Roma