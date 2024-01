BENEVENTO - Trovato l'accordo col Catania, Andres Tello, centrocampista colombiano classe '96, passa al Catania dopo 5 stagioni e mezza al Benevento, nelle quali ha totalizzato 144 partite e 16 gol, di cui 17 partite e una rete in serie A e ben 118 con 15 gol in B. La società giallorossa dovrebbe concludere a breve anche un movimento in entrata, quello di Filippo Nardi, 25 anni, centrocampista della Reggiana (ma di proprietà della Cremonese).