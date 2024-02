Mbappé via dal Psg a giugno: la sorprendente reazione di Arteta

LONDRA (INGHILTERRA) - Mikel Arteta sogna in grande: l'allenatore dell'Arsenal ha infatti dichiarato che ci sarebbero anche in Gunners nella corsa all'ingaggio di Kylian Mbappé, prossimo all'addio al Paris Saint-Germain. Il contratto dell'attaccante francese con il club parigino scade il 30 giugno prossimo e, secondo diverse indiscrezioni, non sarà rinnovato, il che lo renderà il pezzo più ambito della sessione del calciomercato estivo. Nonostante il Real Madrid sia la pretendente numero uno, l'Arsenal e di riflesso la Premier League non hanno perso le speranze.