La clamorosa indiscrezione: "Mbappé ha già firmato con il Real Madrid"

MADRID (Spagna) - In Spagna danno la trattativa per conclusa. Marca, infatti, scrive che Mbappé ha firmato due settimane fa un contratto con il Real Madrid in via ufficiale . Una delle trattative più lunghe della storia del calcio, quindi, sembra ai titoli di coda. L'ultimo affondo è stato aperto e chiuso nel giro di pochi mesi, con l'attaccante che ha già detto al Psg di non voler ricevere più offerte per il rinnovo.

Mbappé al Real Madrid, le cifre

Secondo il quotidiano spagnolo le cifre sono alte ma non esagerate come scritto in passato. Mbappé dovrebbe portarsi a casa circa 50 milioni netti per aver accettato di cambiare squadra da svincolato. Il suo stipendio, inoltre, dovrebbe essere più basso rispetto a quello percepito al Psg (circa 32 milioni). Alcuni fonti parlando di un range tra 15 e 20 milioni, in linea con quello dei top player dei Blancos, altre di 26 milioni a stagione per quattro anni. A testimonianza che l'asso francese ha dato priorità all'aspetto sportivo e non economico. Ancelotti, infatti, avrà un tridente atomico il prossimo anno se tutto andrà come deve andare: davanti si scaldano Vinicius, Bellingham e appunto Mbappé.