“La Juve va su Zubimendi”: dalla Spagna un indizio per il mercato

BARCELLONA (Spagna) - La stagione sta per concludersi e i progetti per le squadre del prossimo anno iniziano a prendere forma. Il calciomercato è da sempre una fucina di sogni, i tifosi attendono il colpo a sensazione, gli allenatori chiedono rinforzi e i dirigenti sono chiamati a fare i conti con i bilanci dei loro club. La Juventus è tra la squadre italiane che potrebbe cambiare maggiormente: il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo annuncia una trattativa del club bianconero per un talento iberico.