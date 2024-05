Tebas annuncia Mbappé al Real Madrid e svela: "Per lui 5 anni di contratto"

Tebas svela i dettagli del contratto di Mbappé

Tebas ha poi proseguito: "Vincerà la Champions? Ha firmato un quinquennale, ha cinque stagioni per riuscirci". Poi ha parlato della finale tra Real Madrid e Borussia: "L’epopea è qualcosa che si potrebbe dire sia all’interno del Real Madrid. Ogni stagione succede la stessa cosa. A volte non ottiene tutto, ma la maggior parte delle volte vince e questo fa capire il valore de LaLiga. Una grande competizione non è solo grandi giocatori, bisogna farsi più domande. Se non te le fai, non avrai mai una grande competizione. Facciamo tanto per avere una grande competizione: a Barcellona vedevo Yamal già da ragazzo, Pedri, Gavi…".