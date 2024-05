Psg su Osimhen e dalla Francia: "Borussia Dortmund su Kolo Muani"

Victor Osimhen è uno degli obiettivi del Psg per la prossima estate. L'attaccante del Napoli è nell'elenco del club francese per la sostituzione di Mbappé, che saluterà a fine anno, pronto a sposare il progetto del Real Madrid. Ma il Psg in attacco ha acquistato appena un anno fa anche Kolo Muani. L'Equipe parla dell'interesse del Borussia Dortmund per l'attaccante francese.