Mercato, clamoroso Van Dijk: può diventare il più pagato al mondo, ecco dove

Al Nassr, un altro colpo di mercato per la sfida all'Al Hilal

Nonostante la presenza nel club di Ospina, Telles, Brozovic, Mané e Cristiano Ronaldo: l'Al Nassr non è riuscito a strappare neppure un titolo all'Al Hilal e la squadra allenata dal portoghese Luis Castro non vuole lasciare nulla al caso per rilanciare la sfida ai diretti concorrenti. L'arrivo di Van Dijk garantirebbe la costituzione di una coppia di centrali di tutto rispetto data la presenza in organico del francese Aymeric Laporte.