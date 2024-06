Juve, si accende il mercato di Soulé: cinque squadre sull'argentino

La Juve non cambia idea su Soulé. Il fantasista argentino verrà venduto in questa sessione per fare cassa e finanziare alcune operazioni in entrata. Certo, a Thiago Motta non sarebbe dispiaciuto lavorare con il giovane esterno d'attacco, reduce da una stagione molto positiva a Frosinone. Ma le sirene della Premier suonano forti e presto potrebbero partire le prime trattative ufficiali sull'asse Torino-Londra. Ricordiamo, intanto, che già a gennaio il classe 2003 ha rifiutato una ricchissima offerta dall'Arabia Saudita proprio perché voleva e intende continuare a giocare in un campionato top, come quello della Premier.