Salernitana, Sottil è il nuovo tecnico: la nota del club e i dettagli del contratto

SALERNO - Dopo l'amarezza per la retrocessione in Serie B la Salernitana è pronta a ripartire per provare a ritornare subito nella massima serie. E per farlo ha deciso di puntare su Andrea Sottil, 50enne tecnico reduce dall'esperienza all'Udinese (positiva la prima stagione, poi l'esonero dopo il difficile avvio in quella appena conclusa) che è stato ufficializzato dallo stesso club campano.