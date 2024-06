Cristian Totti, nuova squadra a sorpresa: dopo il Rayo Vallecano torna in Italia

La carriera di Cristian Totti prosegue in Italia. Dopo la lunga trafila nel vivaio di Trigoria e la doppia parentesi tra Frosinone e Rayo Vallecano, il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi ha deciso di continuare a giocare in Serie D, per la prima volta fuori dalla comfort zone del settore giovanile. Totti jr ha 18 anni e si misurerà con un campionato vero all’inizio della prossima stagione. Qualche mese fa non si sapeva cosa avrebbe fatto. Però si è sempre continuato ad allenare, anche in palestra per non perdere dinamicità e muscoli, agli ordini di un personal trainer. Oggi è arrivata l’ufficialità della sua nuova squadra.