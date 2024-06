Non solo Belotti: ecco tutti gli attaccanti pronti a cambiare maglia

Gli attaccanti, ancora loro, i protagonisti di questa intensa sessione di calciomercato. Sono tanti infatti i bomber con la valigia pronti ad iniziare una nuova avventura già nei prossimi giorni. Andrea Belotti , ad esempio, ha trovato l'accordo con il Como di Cesc Fabregas che lo ha scelto per la sua esperienza. L'intesa con la Roma era stata già raggiunta e nelle prossime ore ci sarà anche lo scambio dei documenti tra tutte le parti in causa. Pio Esposito è invece un nome del Cagliari , ma anche altre società di A si sono interessate alle prestazioni del giocatore dell' Inter . Suo fratello Sebastiano si conferma intanto un obiettivo dell'Empoli di Roberto D'Aversa , che è obbligato a rinnovare il reparto offensivo dopo la partenza di Cerri e l'addio di Niang .

Sanchez e Krstovic al centro del mercato

I toscani sono anche su Matteo Brunori, già nel mirino del Lecce e indicato come possibile partente: il Palermo lo valuta sui 5-6 milioni di euro, troppo per alcune sue corteggiatrici. Per questo, occhio a possibili scambi o formule che prevedano il prestito con obbligo di riscatto. E Alexis Sanchez? Il cileno, libero dopo l'esperienza all'Inter, sta decidendo il suo futuro ed ha molte richieste in A. Attenzione anche a Krstovic. Il talento montenegrino piace molto a Genoa e Lazio, mentre Retegui resta un obiettivo della Fiorentina.