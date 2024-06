Juventus, Thuram: ecco l'offerta di Giuntoli per chiudere l'affare

Entriamo nella settimana decisiva per l'affare Khephren Thuram. Con in tasca il sì del centrocampista, che ha scelto la Juventus, il dt Cristiano Giuntoli vuole infatti chiudere l'operazione alle seguenti condizioni: circa 18 milioni di euro, bonus inclusi e senza l'inserimento di un giocatore. O meglio: il club bianconero avrebbe voluto abbassare il cash utilizzando il cartellino di un giovane o di un calciatore fuori dai piani di Thiago Motta, ma al momento il Nizza non ha accettato. Quindi, se non ci saranno cambiamenti rispetto alle contropartite, dovrà essere stabilita solo l'entità dei premi e la cifra finale. Di certo ora la società torinese ha fretta di concludere l'affare considerando che l'operazione con i francesi dovrebbe essere finanziata dalla cessione di Moise Kean alla Fiorentina.