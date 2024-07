"Bayer Leverkusen su Hummels: tutti i dettagli"

Dopo che le piste italiane, con Napoli e Roma su tutte, sono tramontate, in Germania si continua a parlare del futuro di Mats Hummels .Il difensore tedesco ha annunciato il suo addio dal Borussia Dortmund ed è una pedina che piace a diverse big in Europa.

Bayer Leverkusen, piace Mats Hummels

Tra queste, stando a quanto riferito dal giornale tedesco Kicker, dovrebbe esserci anche il Bayer Leverkusen. Hummels dovrebbe essere stato individuato dai campioni di Germania come sostituto di Jonathan Tah, sempre più in direzione Bayern Monaco. Tuttavia, secondo quanto scritto dal giornale tedesco, la poca velocità del difensore 35enne potrebbe essere un limite per il gioco di Xabi Alonso,