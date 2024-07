Kean e gli altri quei “peccati” tra Juve e Fiorentina

L’ Italia è uno dei rari Paesi in cui le opinioni battono i fatti e guai a separarli: non sarebbe “cool”. E neppure Commisso. Rocco Benito Commisso, 74 anni, calabrese di Marina di Gioiosa Ionica, borsa di studio alla Columbia University, laurea in ingegneria industriale, dal 2019 proprietario-presidente della Fiorentina, incarna il dottor Jekyll e mister Hyde del mondo che siamo, zimbelli d’Europa, con le spalle (e gli Spalletti) al muro. È di questi giorni la notizia del trasferimento di Moise Kean , attaccante, classe 2000, zero gol nell’ultima stagione, dalla Juventus proprio alla Fiorentina. Sin qui, non un dettaglio che valichi la cima della modica normalità. Dov’è, allora, il titolo a nove colonne? È tutto nel “fatto” che, “a parole”, Commisso ha sempre dato della “mafiosa” alla Vecchia Peccatrice di Torino. Per le plusvalenze, per i bilanci, per le penalizzazioni. In verità, il boss ha aggredito anche i debiti di Steven Zhang, ex mandarino dell’Inter, e l’artiglieria di Urbano Cairo, padrone del Torino, reo di aver puntato i suoi giornali-cannoni contro le turgide barricate della Viola. Ma la Goeba è la Goeba. Per la cronaca, e per la storia, simili catilinarie nascondono un problema non lieve, visto l’ingorgo di pulpiti e invettive: dal momento che la Juventus sarebbe “mafiosa”, la squadra della città di Firenze fa affari con un’appendice di “cosa nostra”; o “cosa loro”, nell’ipotesi meno inquinante.

Non il primo, durante la sua gestione. Il quinto, addirittura. Dopo Federico Chiesa e Dusan Vlahovic dall’Arno al Po. Dopo Rolando Mandragora (definitivo) e Arthur (in prestito) dal Po all’Arno. Sul sito “Firenze e dintorni”, Gianluca Bigiotti ricorda con sincera nostalgia i tempi, belli e giurassici, di Stevan Jovetic, il fantasista di cristallo negato a Madama e girato al Manchester City. In compenso, Rocco e i suoi fratelli dicono peste e corna dell’acerrima rivale, sbandierando e rimpiangendo, a parità di brogli, la severità delle leggi degli Stati Uniti. Salvo poi correre a offrirle, in occhiali scuri, il meglio dell’harem. A pagamento, naturalmente, ma il “pecunia non olet” non è slogan che li assolva dal furore iconoclasta o ne mitighi il senso di incoerenza che li accompagna. Con il rischio che le giurie più caste gli rimproverino il “concorso esterno in associazione” non esattamente virtuosa.

Incuriosisce e stuzzica lo spirito teatrale - non però nella versione cara a Pier Paolo Pasolini - che lo sport spesso agita, il calcio in particolare. Oscar Wilde sguazzava ironico fra tribunali, processi e aforismi. «C’è voluttà nell’accusarci: quando ci accusiamo sentiamo che nessuno può biasimarci». E nell’essere accusati? Coraggio. Guelfi e juventini non diventeranno mai alleati; intanto, lo scambio di “ostaggi” - a peso d’oro o a peso, comunque - legittima e diffonde una letteratura di razza “albertosordiana”, onerosa o onorevole a seconda degli “orrait, orrait” e degli “okkay, okkay” from guardie o from ladri.