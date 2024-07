Calciomercato diretta, tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Giornata calda di trattative, il mercato sta per entrare nel vivo, tantissime le operazioni pronte ad essere definite. Seguile in tempo reale con tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 3 luglio, sul Corriere dello Sport-Stadio.

10:02

Napoli, sprint per Spinazzola a sinistra

Per il Napoli lo svincolato Leonardo Spinazzola rappresenta un’altra richiesta esplicita di Antonio Conte. I contatti sono continui, la sua condizione da svincolato facilita il tutto. Il biennale che gli offre il Napoli fa gola, più di una ricca esperienza in Arabia Saudita.

9:53

Juve-Thuram, trattativa in dirittura d'arrivo

La Juve piazza la doppietta. Dopo Douglas Luiz, ecco Khéphren Thuram. Le previsioni sono state rispettate: Cristiano Giuntoli è riuscito nell'intento di portare rapidamente al traguardo la trattativa con il Nizza per il centrocampista francese. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:41

Inter-Carboni, un progetto da pianificare

De Zerbi vuole l'argentino Carboni a Marsiglia: l'Inter pensa apre al prestito, ma potrebbe vacillare se arrivasse un’offerta di cessione da 40 milioni. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:31

Milan, tutto su Emerson Royal

Il Milan prova a chiudere il primo acquisto dell’estate. I rossoneri stanno intensificando i contatti con il Tottenham per il terzino destro Emerson Royal, 25enne brasiliano che ha già dato il suo ok per il passaggio in rossonero. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:23

Lazio, in chiusura l'acquisto di Dele-Bashiru

Un po' d’attesa in più per Dele-Bashiru, acquisto in chiusura. S’erano allungati i tempi della definizione dell’accordo con l’Hatayspor, ieri a Formello attendevano la risposta finale e i relativi documenti per annunciare l’acquisto. L’affare è stato intavolato sulla base di un prestito oneroso di 2 milioni con riscatto fissato a 4 milioni. La richiesta iniziale era 7 milioni. Appena possibile effettuerà le visite mediche prima di firmare per 4 o 5 anni.

9:16

Enzo Le Fée si avvicina alla Roma

Enzo Le Fée si avvicina alla Roma. Il centrocampista francese è tornato ad allenarsi con il Rennes per cominciare la preparazione alla prossima stagione, ma il suo futuro si sta tingendo sempre di più di giallorosso. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:06

Arsenal su Calafiori, super offerta al Bologna

Il Bologna ha ricevuto una super offerta dall'Arsenal per Riccardo Calafiori. Sul difensore, però, c'è anche il Chelsea: è duello inglese. (LEGGI LA NOTIZIA)

8:58

Lazio, lo United ha fretta per Greenwood

Greenwood o Gudmundsson. La Lazio riflette sul colpo in attacco. L'obiettivo principale è il talento del Manchester United. (LEGGI LA NOTIZIA)

8:50

Roma, la strategia per Chiesa

La Roma prepara una nuova strategia per puntare a Federico Chiesa della Juventus. Il bianconero si sposerà il 20 luglio, stessa data delle nozze di Dybala. (LEGGI LA NOTIZIA)

8:45

Napoli, si avvicina Buongiorno

Si avvicina l'acquisto di Alessandro Buongiorno per il Napoli. La trattativa sta per entrare nelle fasi finali e decisive. (LEGGI LA NOTIZIA)

