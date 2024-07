Al Ittihad, salta Pioli: Laurent Blanc firma un contratto mostruoso

Dopo la brusca franta degli ultimi giorni, è certo che Stefano Pioli non sarà l'allenatore dell'Al Ittihad. Il ricco club dell'Arabia Saudita, dove tra l'altro gioca Benzema, ha scelto un altro nome per la panchina: si tratta di Laurent Blanc, ex difensore ed ex tecnico di Lione e Psg, ma anche della Francia. Blanc, nel suo lungo curriculum, vanta anche un'esperienza in Qatar, per la precisione alla guida dell'Al-Rayyan Sports Club. La decisione è presa. Pioli sfuma, a Gedda spazio al francese.