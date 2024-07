Calciomercato in diretta: tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Superata la prima metà del mese di luglio, entra nel vivo la sessione estiva di calciomercato , fra trattative , ufficialità e affari che potrebbero concludersi nel giro di poche ore. Dalle visite mediche di Morata alle operazioni che coinvolgono Lukaku e Soulé , senza dimenticare quanto sta succedendo nei top campionati europei: segui la giornata in diretta, con tutte le notizie in tempo reale sul Corriere dello Sport - Stadio.

11:29

Milenkovic, visite mediche con il Nottingham Forest

Nikola Milenkovic si prepara a diventare un nuovo calciatore del Nottingham Forest. Visite mediche in corso per il difensore, pronto a lasciare la Fiorentina.

11:25

Roma, idea Assignon per la difesa

Nuova idea per la difesa della Roma: Ghisolfi ci prova. (LEGGI QUI)

11:00

Milan, non solo Morata: l'obiettivo ora è Fullkrug

Dopo aver definito l'affare Morata, il Milan vuole chiudere anche l'operazione Fullkrug: il centravanti del Borussia Dortmund, protagonista all'Europeo con la maglia della Germania, gradisce la destinazione. (LEGGI LA NOTIZIA)

10:45

Bologna, se salta Hummels c'è Rugani

Pronto il piano B in casa Bologna, qualora dovesse saltare l'affare Hummels: si lavora al dopo Calafiori, con Rugani che resta tra i nomi sul tacucino di Sartori, insieme a Logan Costa e Bijol dell'Udinese. Il difensore della Juve si trasferirebbe volentieri alla corte di Italiano, potendo giocare nuovamente la Champions League. C'è da trattare con i bianconeri.

10:35

Empoli, doppia operazione con il Milan

Lorenzo Colombo e Devis Vasquez sempre più vicini all'Empoli di D'Aversa. Accordo raggiunto con il Milan per il trasferimento a titolo temporaneo dell'attaccante ex Monza e del giovane portiere colombiano, chiamato a sostituire Caprile.

10:25

Lazio, in arrivo lo svincolato Castrovilli

Dopo aver visto scadere il proprio contratto con la Fiorentina, Gaetano Castrovilli si prepara a vestire la maglia della Lazio. Baroni ha chiesto un centrocampista e Lotito è pronto ad accontentarlo, andando su un usato sicuro. (TUTTI I DETTAGLI)

10:10

La Roma torna su En-Nesyri

Pressing del ds Ghisolfi per En-Nesyri del Siviglia, prima alternativa a Sorloth: c'è la concorrenza del Fenerbahce di Mourinho. (LEGGI LA NOTIZIA)

10:00

Napoli, Osimhen-Lukaku: ci siamo

Il Napoli sta per salutare Victor Osimhen, sempre più vicino al Paris Saint-Germain. Trattativa in corso, con i partenopei che hanno intenzione di chiudere in tempi brevi, per poi definire l'affare Lukaku con il Chelsea. (LA SITUAZIONE)

9:50

Pongracic, la Fiorentina ha superato tutti

Complice l'imminente cessione di Nikola Milenkovic al Nottingham Forest, la Fiorentina pensa a rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Raffaele Palladino: in cima al taccuino di Pradé è balzato il croato Pongracic, reduce da un'ottima stagione con la maglia del Lecce e dall'Europeo con la nazionale a scacchi. Chiusura vicina. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:40

Napoli su Brescianini

Marco Brescianini nel mirino del Napoli. Il giocatore del Frosinone piace moltissimo ad Atalanta, Fiorentina e Milan, ma il ds Manna si sta provando ad inserire in extremis per completare la batteria dei centrocampisti. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:30

Juve, la formazione degli esuberi vale 100 milioni

Da Szczesny a Milik, ecco l'elenco dei calciatori in uscita che possono regalare un ricco tesoretto al club bianconero: una formazione da circa 100 milioni di euro. (GUARDA QUI)

9:25

Roma, ufficiale l'addio di Aouar

Dopo la nota dell'Al-Ittihad, arriva anche il comunicato ufficiale dell'AS Roma, che sancisce la fine dell'esperienza di Houssem Aouar nella capitale: "L’AS Roma - si legge - comunica di aver ceduto a titolo definitivo Houssem Aouar all’Al-Ittihad. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2023, il centrocampista franco-algerino ha collezionato 25 presenze tra Serie A ed Europa League, segnando 4 gol. In bocca al lupo per il futuro, Houssem!".

9:20

Milan, oggi le visite mediche di Morata

Il Milan ha il suo nuovo attaccante: Alvaro Morata sarà presto un nuovo calciatore rossonero. Il capitano della nazionale spagnola, fresco di vittoria ad Euro 2024, farà ritorno in Italia per firmare un contratto di quattro anni con il Diavolo. È lui il sostituto di Olivier Giroud. (IL COMMENTO DEL DIRETTORE IVAN ZAZZARONI)

