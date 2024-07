Calciomercato in diretta: tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

La Roma continua a trattare per Soulé , il Napoli per Lukaku e Laurienté è sempre più vicino alla Lazio : il calciomercato non si ferma mai. Segui tutte le trattativa e gli aggiornamenti della giornata, di venerdì 19 luglio, con la diretta del Corriere dello Sport-Stadio.

10:45

Come giocherebbe la Juve oggi

La formazione di Thiago Motta rivoluzionata dal mercato: ecco come giocherebbe oggi la Juve.

10:30

L'ex Roma Zago non è più il ct della Bolivia

Dopo l'eliminazione ai gironi della Copa America, Antonio Carlos Zago non è più il ct della nazionale boliviana. Questa la nota della federazione: “La Federazione Boliviana di Calcio ringrazia il professor Antonio Carlos Zago per il suo passaggio al fianco de La Verde. Gli auguriamo il meglio da qui in avanti“.

10:15

Laurientié alla Lazio: il punto

Il club biancoceleste tratta l’ala francese del Sassuolo, ma la richiesta è superiore: 15 milioni più bonus. La situazione.

10:00

Dybala parla del suo futuro

L'argentino della Roma ha parlato dei suoi obiettivi futuri al podcast della compagna Oriana Sabatini: ecco cosa ha detto.

9:45

Lukaku al Napoli, dieci milioni di motivi

Il centravanti belga è in vacanza in Turchia ma ha già parlato con il tecnico e Spinazzola: potrebbe unirsi al gruppo per il ritiro di Castel di Sangro.

9:30

Roma, la mossa per Soulé

De Rossi aspetta il trequartista argentino, che può garantire imprevedibilità al suo gioco: piace così tanto da suggerire un investimento superiore al tetto dei 20 milioni. Perchè l'acquisto sarebbe un vantaggio.

