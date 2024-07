Da Scirea e Cabrini a Koopmeiners: così sul mercato è cambiato il rapporto fra Atalanta e Juve

No, non sono state casuali le parole di Luca Percassi che hanno gelato la Juve su Koopmeiners : "L’olandese è un giocatore fondamentale per l’Atalanta. La sua cessione non è mai stata prevista nei nostri programmi". La sortita dello stratega del mercato nerazzurro è un segno dei tempi che cambiano anche nei rapporti fra la Dea e la Signora . C’era una volta l’ Atalanta territorio di caccia esclusivo della Juve: Scirea, Cabrini, Fanna, Tavola, Prandelli, Musiello, Marocchino, Magrin, Soldà, Pacione, Daniele Fortunato, Porrini, Vieri, Montero, Filippo Inzaghi, Padoin. Adesso c’è l’Atalanta che detta le condizioni per trattare il calciatore in cima ai desideri di Giuntoli e Motta.

Secondo la Juve, l’operazione non si può fare sulla base di 60 milioni di euro; se le cose stanno così, secondo l’Atalanta non se ne parla nemmeno. Pagato 14 milioni di euro tre anni fa all’Az Alkmaar, ora a Bergamo il nazionale arancione viene valutato più di quattro volte tanto, a conferma di come, ancora una volta, il club bergamasco sia un’ autentica eccellenza nel ramo scoprire talenti talenti e lanciarli in orbita affidandoli a Gasperini.

Non è più il tempo lontano in cui l’Atalanta vendeva i giocatori migliori per ragioni di bilancio ed era il club, al quale, al massimo era consentito sognare la permanenza in Serie A e rimanervi, quando andava bene. Questo è il tempo dell’Atalanta dagli otto utili consecutivi di bilancio, proprietaria dello stadio in cui gioca e sul quale ha investito 100 milioni, campione dell’Europa League, prossima avversaria del Real Madrid il 14 agosto in finale di Supercoppa Europea, pronta a rituffarsi in Champions League da metà settembre, numero 20 del ranking Uefa. Si capisce perché il mercato secondo Luca Percassi sia diverso rispetto al mercato secondo Giuntoli.