Calciomercato in diretta: tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

La Roma vuole fortemente Matias Soulé, mentre la Juve tenta di chiudere per Todibo e il Milan pensa a Fofana del Monaco. Non mancano le sorprese, fra ufficialità e trattative in via di definizione: segui la giornata di calciomercato in tempo reale sul Corriere dello Sport - Stadio.

12:00

Sky, cambio alla conduzione di "Calciomercato - L'Originale"

Il noto programma vedrà un avvicendamento da lunedì prossimo, 22 luglio: Alessandro Bonan sarà sostituito fino al 16 agosto. (ECCO CHI CI SARÀ)

11:54

Milan, primo contratto da professionista per Camarda

Ora è ufficiale: Francesco Camarda ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan. Questa la nota ufficiale del club rossonero: "AC Milan comunica che Francesco Camarda ha firmato il suo primo contratto da professionista. Francesco, nato a Milano il 10 marzo 2008, è cresciuto nel vivaio rossonero dove è arrivato all'età di 7 anni e si è contraddistinto per le sue qualità tecniche e il numero di gol realizzati nel Settore Giovanile. Nella stagione 2021/22, insieme ai compagni, è stato protagonista della vittoria dello Scudetto U15. Ha disputato l'ultima annata con l'U19, collezionando in totale 41 presenze e 14 gol tra campionato, UEFA Youth League e Coppa Italia. Il 25 novembre 2023, a 15 anni 8 mesi e 16 giorni è diventato il calciatore più giovane di sempre a esordire in Serie A, nella gara casalinga contro la Fiorentina. Francesco continuerà la sua avventura in rossonero con il Milan Futuro e rimarrà legato al Club fino al 30 giugno 2027".

11:50

Coutinho fa impazzire i tifosi del Vasco da Gama: boom di tesserati

Romantico ritorno in Brasile per Philippe Coutinho, ex fantasista di Inter, Liverpool e Aston Villa, che ha deciso di tornare in patria per ritrovarsi e chiudere al meglio la sua carriera. Lì, dove tutto è iniziato, al Vasco da Gama. Accoglienza da star e boom di tessere di fidelizzazione del club di Rio de Janeiro: dall'arrivo di Coutinho, sono stati registrati 12.000 nuovi iscritti, con il numero di soci che è passato da 34.000 a 46.000 unità. Non sarà difficile arrivare a quota 50.000.

11:40

Empoli, in arrivo Colombo e Viti

Roberto D'Aversa sta per accogliere Lorenzo Colombo e Mattia Viti. L'attaccante, reduce da un'annata in chiaroscuro con il Monza, arriverà in prestito secco dal Milan, mentre il difensore farà ritorno in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Nizza.

11:30

Bologna, l'Arsenal stringe per Calafiori

Riccardo Calafiori verso la Premier League. Prosegue la trattativa tra Bologna e Arsenal, con i Gunners che stanno limando gli ultimi dettagli, tra bonus e percentuali. Un'operazione da più di 50 milioni di euro, con il 40% del totale che andrà nelle casse del Basilea.

11:24

Castrovilli: "La Lazio per me significa rinascita"

"Questo trasferimento per me significa rinascita, - ha detto Gaetano Castrovilli in sede di presentazione - dopo due anni veramente di buio sento delle sensazioni molto positive. Ho voluto fortemente la Lazio, l’ho detto più volte al mio procuratore, ora sono felice. Sento di avere una scintilla dentro di me, spero che nasca il fuoco, ho voglia di rifarmi, tanti obiettivi che voglio aggiungere, il primo è far contenti i tifosi della Lazio. Prima di tutto far bene col club, poi riconquistarmi la Nazionale". Poi, svela il retroscena sul numero di maglia... LEGGI QUI

11:20

Cagliari, in arrivo Alen Sherri

Il Cagliari ha messo le mani su Alen Sherri, portiere classe '97 che arriva dall'Egnatia. Alto quasi due metri, sarà lui il vice Scuffet. In uscita Boris Radunovic, che piace a Pisa e Bari.

11:13

Sassuolo, ufficiale Caligara

"L’U.S. Sassuolo Calcio - si legge nella nota ufficiale del club neroverde - comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Ascoli Calcio 1898 le prestazioni sportive di Fabrizio Caligara (centrocampista, 2000)".

11:10

Milan, le prime parole di Alvaro Morata

Le prime parole da giocatore del Milan di Alvaro Morata, attaccante che ha scelto di tornare in Italia dopo la vittoria di Euro 2024. (LEGGI QUI)

11:00

En-Nesyri flirta con Mourinho e la Roma si allontana

En-Nesyri si allontana dalla Roma, che ha messo in stand-by la trattativa nei giorni scorsi. Concreto l'interesse del Fenerbahce di José Mourinho, che vuole regalarsi un colpo importante in attacco. Il Siviglia aspetta l'offerta giusta.

10:52

De Ligt, il Manchester United molla l'ex Juve

Matthijs De Ligt non andrà al Manchester United. Troppo alta la valutazione del Bayern Monaco, come confermato da Sky Sports Germany. I bavaresi chiedevano 50 milioni più bonus per il cartellino dell'ex Juve.

10:45

Monza, Pessina: "Szczesny? Mi piacerebbe..."

È ufficialmente iniziata una nuova stagione per il Monza di Adriano Galliani, che ha affidato la panchina ad Alessandro Nesta. E capitan Pessina "aspetta" Szczesny... GUARDA QUI

10:35

Il Barcellona stringe per Dani Olmo

Dopo aver fatto un sondaggio per Nico Williams nelle scorse settimane, il Barcellona ha spostato il suo mirino su Dani Olmo, grande protagonista ad Euro 2024 con la maglia della Spagna. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i blaugrana sarebbero pronti a mettere sul piatto un contratto pluriennale da 6 milioni a stagione. La clausola rescissoria stabilita dal Lipsia scade oggi e ammonta a 60 milioni di euro. Contatti tra i club per "allungare" questa deadline ed entrare nel vivo della trattativa.

10:25

Torino, il ds Vagnati: "Dobbiamo intervenire in tutti i reparti"

Una volta raggiunta la squadra in ritiro, il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha fatto il punto sulle trattative che vedono coinvolto il club granata, che ha recentemente ufficializzato gli acquisti di Saul Coco e Alberto Paleari: "Sappiamo bene quali sono le nostre necessità. Con l'arrivo di Paleari, stiamo gradualmente colmando i bisogni della squadra. Abbiamo bisogno di intervenire sulla linea a tre di difesa, di un esterno sinistro e stiamo considerando un rinforzo anche nella zona offensiva. Saul Coco? Ci è sembrato subito un ragazzo con grande ambizione e voglia di crescere. Ha fortemente voluto venire al Torino nonostante avesse altre opportunità".

10:20

Inter, nodo Dumfries

L'Inter continua a lavorare per prolungare il contratto di Denzel Dumfries, senza modificare la propria offerta. 4 milioni a stagione e accordo fino al 2027, si può chiudere. Il giocatore, partito da una richiesta di 5 milioni all'anno, sarà a Milano nel giro di due settimane e dovrà dare una risposta definitiva al tandem Marotta-Ausilio.

10:10

Roma, la scelta di Paredes

Leandro Paredes, reduce dalla vittoria in Coppa America, ha sciolto le riserve sul suo futuro dopo la maxi offerta arrivata dall'Arabia Saudita. (LEGGI QUI)

10:00

Colpani, la Fiorentina fa sul serio

La Fiorentina lavora per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Andrea Colpani. La prima ipotesi conduce ad un prestito oneroso con diritto di riscatto: il Monza riflette. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:53

Lazio, avanti con Laurienté

La Lazio di Claudio Lotito insiste per Laurienté, esterno offensivo in uscita dal Sassuolo. C'è distanza tra le parti, ma i biancocelesti non mollano. (I DETTAGLI)

9:45

Napoli, Lindstrom in partenza. Idea David Neres

Jesper Lindstrom si prepara ad approdare in Premier League alla corte dell'Everton. Accordo raggiunto tra i club, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre restano da limare alcuni dettagli con l'entourage del ragazzo. Intanto, il Napoli ha avviato i primi contatti con il Benfica per David Neres, esterno offensivo seguito con attenzione anche dal Besiktas.

9:37

Soulé è l'intrigo dell'estate

La Roma vuole Soulé, Soulé vuole la Roma. La Juve attende un ultimo rilancio dei giallorossi, per accorciare la differenza che divide attualmente domanda e offerta. (LA SITUAZIONE)

9:30

Roma, Kristensen all'Eintracht: è ufficiale

Rasmus Kristensen è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Eintracht Francoforte. È arrivato anche l'annuncio social della società tedesca, con le prime immagini dell'esterno danese.