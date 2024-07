Todibo e quei messaggi con Khephren Thuram: ecco cosa si sono detti

Jean-Clair Todibo aspetta solo un segnale dal Nizza per raggiungere Torino . Il centrale francese ha infatti un accordo blindato con i bianconeri, sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione, che va soltanto formalizzato. Anche le due società, come raccontato, vogliono chiudere entro i prossimi giorni tutti gli accordi e definire la cessione del calciatore classe '99, che già nel 2019 era stato in orbita Juventus. La formula concordata, poi, è sempre la stessa: prestito oneroso con obbligo di riscatto, per circa 33 milioni di euro complessivi.

Todibo e l'amicizia con Khephren Thuram

Inevitabilmente in questi giorni Todibo ha parlato spesso con Khephren Thuram. I due sono infatti molto amici e hanno discusso anche dei metodi di allenamento di Thiago Motta. Il francese non vede quindi l'ora di raggiungere il suo ex compagno alla Juve e di iniziare l'avventura con la maglia bianconera, considerando che il suo obiettivo è sempre stato quello di giocare con una big. A Barcellona non è riuscito a far vedere tutte le sue qualità, poi i prestiti allo Schalke e al Benfica fino al trasferimento al Nizza dove, invece, si è espresso su grandi livelli. E adesso, una nuova opportunità con una società importante, la stessa quindi che nel 2019 avrebbe voluto soffiarlo al Barcellona.