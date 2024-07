Azmoun ufficiale, dopo la Roma riparte dallo Shabab Al-Ahli: il comunicato

Azmoun da Paulo Sousa: giocherà negli Emirati Arabi Uniti

Terminata l'esperienza nella Capitale, Azmoun aveva fatto ritorno alla casa base, ma solo per un passaggio temporaneo. Il feeling con Xabi Alonso non è esploso, e il suo futuro sarà lontano dalla Germania. L'attaccante aveva chiuso la scorsa stagione con tre gol e quattro assist in 29 presenze tra Serie A ed Europa League. Allo Shabab sarà allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Paulo Sousa, diventato l'allenatore del club emiratino da inizio luglio. Questo il comunicato pubblicato su X: "Ufficiale: la Shabab Al-Ahly Football Company annuncia la firma del contratto con il giocatore Serdar Azmoun, proveniente dal Leverkusen, Germania".