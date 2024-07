Calafiori saluta il Bologna e firma per l'Arsenal: è ufficiale

Calafiori dal Bologna all'Arsenal: i comunicati dei club

È stato lo stesso club inglese a dare l'annuncio ufficiale con un comunicato sul proprio sito. Calafiori, dopo le visite mediche a Londra, ha già raggiunto i suoi nuovi compagni impegnati in un paio di amichevoli negli Stati Uniti. Il trasferimento costerà all'Arsenal quasi 50 milioni di euro. Poco dopo è arrivata anche una nota del Bologna, che ha annunciato di aver "ceduto all’Arsenal Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Riccardo Calafiori a titolo definitivo".

CALAFIORI ALL'ARSENAL: QUANTO INCASSA IL BOLOGNA

Edu accoglie Calafiori

Il direttore sportivo dell'Arsenal, il brasiliano Edu, accoglie così Calafiori: "È stato un grande sforzo di squadra completare questo trasferimento e diamo il benvenuto a Riccardo nella nostra famiglia. Abbiamo identificato Riccardo come parte della nostra strategia per ingaggiare giocatori che si adattano al nostro profilo e che rafforzeranno la nostra squadra per competere ai massimi livelli. Ha 22 anni, ma porta qualità ed esperienza. Crescerà rapidamente come giocatore dell'Arsenal. Riccardo ha costantemente dimostrato la sua qualità per il suo club e per il suo Paese. È stato uno dei migliori giocatori della Serie A nella scorsa stagione e ha dato ottime prestazioni per l'Italia agli Europei di quest'estate. Mikel Arteta e i nostri allenatori sono entusiasti di iniziare a lavorare con Riccardo e non vediamo l'ora di vederlo con la nostra maglia". Calafiori indosserà la maglia numero 33 e si trova già con l'Arsenal a Philadelphia, dove mercoledì 31 luglio i Gunners sfideranno il Liverpool.

