Chiesa, dal colloquio con Thiago Motta al blitz inglese: ecco i retroscena sul suo futuro

Fali Ramadani a Londra

L’agente dell'ex Viola, Fali Ramadani, è stato così a Londra per sondare gli interessamenti di Tottenham e Chelsea. L’idea del procuratore è quella di provare ad intavolare anche uno scambio o di ragionare su un’operazione non troppo costosa per le società londinesi. Certo, Chiesa pretende un ingaggio ancora alto, sui 6 milioni di euro a stagione, ma lo scorrere del tempo dovrebbe permettere ai club interessati al ragazzo in scadenza nel 2025 di ottenere un prezzo ritenuto vantaggioso per il cartellino, sui 20 milioni di euro. In attesa di proposte concrete e di nuove soluzioni, restano comunque congelate le offerte del Besiktas e dei club arabi: Chiesa vuole infatti una società importante e al momento non considera destinazioni cosiddette minori.