Dovbyk alla Roma diretta: tutti gli aggiornamenti di calciomercato LIVE

Archiviata la telenovela Soulé-Roma , si entra nel vivo di un'altra settimana di calciomercato , tra l'affare Dovbyk e l'assalto della Juve a Teun Koopmeiners, senza dimenticare Todibo e Adeyemi. La Lazio riflette, mentre sono ore di attesa per la "staffetta" Osimhen-Lukaku in casa Napoli . Segui tutte le notizie in tempo reale sul Corriere dello Sport - Stadio.

"L’AZ Picerno comunica di aver acquisito le prestazioni del difensore classe 1999 Federico Papini, il quale ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2026. Con un’altezza di 1,85 m e una solida carriera nei campionati di Serie C e Serie D, Papini è stato scelto dal DG Greco per portare esperienza e determinazione nell’assetto difensivo del Picerno. Siamo entusiasti di accoglierlo nella nostra famiglia e sicuri che darà un contributo significativo alla squadra".

Oggi sono arrivate le prime parole da giocatore del Catanzaro per Riccardo Turicchia, prestato dalla Juve al Catanzaro: "Sono un giocatore abbastanza tecnico, con corsa. Il ruolo a me più affine è quello di terzino sinistro, ma nelle scorse annate ho giocato anche sulla fascia destra. Mi ispiro a Mattia De Sciglio. Durante gli allenamenti ho parlato con lui, mi ha insegnato molto".

"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Alessandro Marotta. Il Club sannita ringrazia Alessandro per l’impegno dimostrato durante il periodo trascorso insieme e gli augura grandi soddisfazioni sia a livello professionale che personale". Marottà proseguirà la sua carriera nella Puteolana.

Le dichiarazioni del nuovo attaccante gialloblù Daniel Mosquera rilasciate oggi, mercoledì 31 luglio, in occasione della sua conferenza stampa di presentazione ufficiale: "Ho voluto venire al Verona fin da quando ho saputo che erano interessati a me, da quando è iniziata la trattava. Mi sto trovando bene e spero di fare bene in futuro. Penso di poter dire Duvan Zapata, è il mio punto di riferimento del campionato italiano per quanto riguarda gli attaccanti".

"Sono molto riconoscente per questi 4 anni, per l'esperienza che ho fatto e per aver fatto parte di questa squadra!". Inizia così il saluto all'Atalanta di Aleksey Miranchuk, passato ufficialmente ieri a titolo definitivo all'Atlanta United nella Mls. Miranchuk ha aggiunto: "Voglio ringraziare la squadra, il club e lo staff che ha lavorato con me in questi anni. Voglio dire grazie anche a tutti i tifosi e fan: qui mi sono sempre sentito amato, i tifosi dell'Atalanta sono quelli al tuo fianco nei momenti belli e brutti. Ormai il mio viaggio italiano è giunto al termine ma con bei ricordi e un trofeo che mi ricorderà sempre il tempo, la gente, l'amore, la città!. Atalanta, rimani sempre nel mio cuore. Grazie di tutto! Il vostro Mira59".

Nato a Šabac, Serbia, il 24 maggio 2001, Strahinja si è sviluppato nell'accademia giovanile del Partizan Belgrado, dove ha esordito in prima squadra nel febbraio 2019. In due stagioni con il Partizan, ha collezionato 57 presenze e segnato 2 gol, vincendo una Coppa di Serbia. Tra il 2020 e il 2022, ha giocato per Monaco, Cercle Brugge e Basilea prima di trasferirsi al Red Bull Salisburgo, dove ha collezionato 71 presenze e 6 gol, vincendo un titolo della Bundesliga austriaca. Inoltre, ha collezionato 38 presenze e segnato 4 gol per la nazionale serba, avendo esordito il 3 settembre 2020.

"Il Kayserispor annuncia la firma per un anno del giocatore Mehdi Bourabia. Auguriamo successo a Bourabia con la nostra gloriosa maglia". Rinnovo ufficiale per l'ex Sassuolo e Frosinone.

"La Lucchese 1905 annuncia ufficialmente l’acquisto del centrocampista Nana Welbeck, che ha firmato un contratto biennale con i rossoneri. Il giocatore, classe 94’, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Brescia, esordendo in Serie A il 22 maggio 2011, a soli 16 anni, contro la Fiorentina, subentrando al 61’ al posto di Alessandro Diamanti. Welbeck ha oltre 200 presenze tra i professionisti e ha fatto esperienze importanti nel campionato sloveno e in quello danese, prima di tornare in Italia nel 2019 al Catania e vincere il campionato con il Catanzaro nel 20232.

Annuncio del Siviglia: "Kelechi Iheanacho (Imo, Nigeria, 03/10/1996) è un nuovo giocatore del Siviglia FC, il quinto acquisto per questa stagione 24/25 dopo Ejuke, Peque, Saúl e Sambi. Ha firmato per le prossime due stagioni, con opzione per un'ulteriore stagione. Iheanacho era svincolato dopo la sua ultima esperienza professionale, al Leicester City".

16:45

Bellanova e Wesley per la Roma: si lavora sugli esterni

La richiesta del Torino resta di 25 milioni di euro. Ghisolfi ha pronte due alternative: ecco chi sono.

16:30

Napoli, l'intreccio tra Osimhen e Lukaku

Osimhen, dal canto suo, sembra ogni giorno più lontano dal progetto, tanto che continua ad allenarsi ma oggi salterà anche l'amichevole contro il Brest in programma al Patini, la quarta consecutiva del programma estivo, en plein; mentre Rom, escluso dai Blues dall'elenco dei convocati per la tournée negli States, non vede l'ora di tornare da Conte. Il Chelsea, tra l'altro, non è riuscito a scardinare il muro dell'Atletico Madrid per arrivare all'altro talento nigeriano Samu Omorodion, e così con il Napoli è stato riaperto un fronte quasi naturale: una trattativa che coinvolge Lukaku e Victor.

16:15

Lazio, il punto su Danilo Cataldi

Per un gioco d’ironia Danilo Cataldi s’è pure fermato. Ha saltato la doppia seduta di ieri, da tempo è alle prese con fastidi muscolari, ma in Germania era entrato nel secondo tempo. Dopo il caso “capitano” il forfait in allenamento, non per forza i due episodi devono essere collegati. Il confronto con la società, confermato domenica, non si è svolto lunedì e non si ha notizia di incontri nella giornata di ieri. Sarà il mercato a definire il futuro del regista. Ha sempre ribadito la volontà di chiudere la carriera con la Lazio, la società invece è aperta ad ascoltare offerte. Il mese di agosto sarà lungo e rivelerà le intenzioni di giocatore e club. Fino ad allora si andrà avanti insieme, forse forzatamente.

16:00

Il futuro di Klopp

Klopp al Congresso Internazionale degli Allenatori ha parlato del suo futuro: "Vedremo come stanno le cose tra qualche mese. Al momento non c'è nulla in arrivo. Inghilterra? Sarebbe la più grande perdita di faccia nella storia del calcio se dicessi: 'Farò un'eccezione per voi'".

15:45

La nuova Roma di De Rossi

Ecco come cambia la formazione giallorossa con i due nuovi rinforzi arrivati dal mercato.

15:30

Guardiola parla del futuro di Ederson

Guardiola ha parlato del possibile addio di Ederson: "Vorrei che decidesse il suo futuro il prima possibile. Spero solo che rimanga con noi. È una persona che stimo ed alla quale voglio bene. È un gran portiere, ma se dovrà partire, con tutto il dispiacere del caso lo capirò".

15:15

Como, ufficiale l'arrivo di Pisano

Manuel Pisano torna in Italia: l'attaccante italiano classe 2006 passa dal Bayern Monaco al Como.

15:00

Fiorentina, Sene ceduto al Frosinone

Il Frosinone ha ufficializzato l'arrivo in prestito fino a fine stagione di Fallou Sene dalla Fiorentina.

14:45

FANTACUP, in arrivo il listone ufficiale di Fantacalcio!

Il fanta sbarca sul Corriere dello Sport: iscriviti subito al nuovo gioco.

14:30

Inter, parla Martinez

“I miei amici mi chiamano Pepo: l'ha inventato un mio compagno del Las Palmas. Un giorno scherzosamente mi ha chiamato così: da quel momento sono passati sei anni, ma il soprannome è rimasto per tutti". Così Josep Martínez, nuovo portiere nerazzurro, nel corso di una intervista a Betsson Sport nuovo main sponsor dell'Inter. Sui suoi idoli da bambino. "Sicuramente Cañizares, portiere del Valencia, mitico. Poi quando sono stato più grande Casillas. È un riferimento per me e un mito".

14:15

Parma, Vaeyens non è più il Managing Sport Director

Roel Vaeyens non è più il Managing Sport Director del Parma. A renderlo noto è la stessa società emiliana attraverso un lungo comunicato in cui augura "ogni bene a Roel per il suo futuro e lo ringraziano per il suo duro lavoro e il suo impegno".

14:00

Gosens aspetta il Torino

L’ex Inter e Atalanta Robin Gosens spera sempre in un accordo rapido tra Torino e Union Berlin per tornare così in Italia.

13:45

Rebic può tornare in Italia

Ante Rebic può tornare in Italia. Nelle scorse settimane ci sono stati colloqui con Verona e Udinese. Il croato ex Milan sta discutendo con il Besiktas la rescissione del secondo e ultimo anno di contratto.

13:30

La formula di Kastanos al Verona

A Verona è ufficiale Grigoris Kastanos. Dopo una lunga trattativa l’Hellas ha trovato l’accordo totale con la Salernitana, che aveva l’esigenza di liberare presto il centrocampista cipriota anche per motivi legati all’alto ingaggio del giocatore. Ricordiamo la formula: prestito con obbligo di riscatto, al verificarsi di determinate condizioni.

13:15

Juve, minaccia Premier League su Bremer

Il brasiliano può liberarsi con una clausola di poco sopra i 60 milioni e valida fino al 10 agosto: Liverpool e Manchester United in agguato.