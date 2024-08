Di Maria, rinnova con il Benfica: fine della telenovela Rosario

Non tornerà in Argentina, nel "suo" Rosario, dopo essersi lasciato alle spalle mesi di minacce e paura: Angel Di Maria continuerà a giocare nel Benfica. Raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto: il nazionale argentino ha prolungato il suo legame con il club rosso per un'altra stagione, fino al 2025. L'annuncio è arrivato sul profilo X del Benfica attraverso una serie di scatti con il presidente Rui Costa. La data di scadenza nuovo accordo è stata impressa dietro maglia personalizzata.